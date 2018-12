Panama Papers leveren Pakistaans ex-premier Sharif zeven jaar cel op

Sharif was driemaal premier, maar nooit kon hij zijn ambtstermijn uitdoen. Vorig jaar werd hij afgezet door het hooggerechtshof, omdat zijn naam opdook in de Panama Papers in verband met offshoreconstructies. De beschuldigingen van corruptie draaien vooral om de financiering van dure woningen in Londen.

Buiten de rechtszaal stonden duizenden aanhangers van Sharifs Pakistan Muslim League-partij. Nog voor de uitspraak gingen zij in de clinch met de aanwezige ordediensten. Sharif na de uitspraak onmiddellijk opgepakt.