is redacteur bij Knack

Het onderzoek naar de Panama Papers levert de Belgische fiscus voorlopig 18,6 miljoen euro op, vernamen Knack, Le Soir en De Tijd.

Terwijl de nieuwe leaks opduiken, zet de Belgische fiscus ook het onderzoek voort naar de Panama Papers -de informatie afkomstig van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca die in maart 2016 door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) onthuld werd. In België berichtten Knack, De Tijd en Le Soirdat minstens 732 namen van Belgische burgers en inwoners opduiken in het datalek van 11,5 miljoen documenten.

Drie jaar na de publicatie kondigde BBI-topman Frank Philipsen aan dat er nog 64 dossiers in behandeling waren: 'We hebben intussen 16.153.304,57 euro ingekohierd op basis van de Panama Papers. Dat bedrag bevat belastingen én sancties, en slaat op 200 dossiers.'

Intussen is dat bedrag opgelopen tot 18,6 miljoen euro. Dat antwoordde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eind oktober op een parlementaire vraag van kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A). De BBI heeft 225 dossiers afgerond. 41 dossiers staan nog open. Het grootste bedrag (7,5 miljoen euro) is geïnkohierd door de BBI-afdeling van Gent, gevolgd door Antwerpen (4,8 miljoen euro), Brussel (3,5 miljoen euro) en Namen (2,6 miljoen euro).

De Croo voegde toe dat ook de publicatie Bahamas Leaks leidde tot een onderzoek. De Croo: 'Ingevolge Bahamas Leaks is één dossier effectief in onderzoek genomen door de Gewestelijke Directie BBI Antwerpen, waarvoor er momenteel nog geen belastingsupplementen werden gevestigd.'

Joris Vandenbroucke vindt de resultaten 'zeer telleurstellend': 'Wetende dat uit de documenten bleek dat minstens 732 Belgen betrokken waren bij de Panama Papers en in 2016 toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt zei dat de regering 65 miljoen euro hoopte te recupereren uit de controleacties van de BBI.'