Een vijftienjarige Palestijn is woensdag doodgeschoten door het Israëlische leger, tijdens schermutselingen in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

De tiener kreeg een kogel in het hoofd in Nablus, aldus het ministerie. Volgens het Palestijnse persagentschap Wafa raakten 17 mensen gewond bij de rellen. Twee van hen zijn er erg aan toe. De rellen braken woensdagochtend uit. Honderden Palestijnen kwamen bij elkaar in het zuiden van Nablus, na geruchten dat Israëlische kolonisten er grond in beslag zouden nemen. De Israëlische soldaten vuurden traangas, rubberen kogels en echte kogels af om hen uit elkaar te jagen.

De tiener kreeg een kogel in het hoofd in Nablus, aldus het ministerie. Volgens het Palestijnse persagentschap Wafa raakten 17 mensen gewond bij de rellen. Twee van hen zijn er erg aan toe. De rellen braken woensdagochtend uit. Honderden Palestijnen kwamen bij elkaar in het zuiden van Nablus, na geruchten dat Israëlische kolonisten er grond in beslag zouden nemen. De Israëlische soldaten vuurden traangas, rubberen kogels en echte kogels af om hen uit elkaar te jagen.