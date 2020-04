De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft maandag de vorming van een Israëlische eenheidsregering tussen premier Benjamin Netanyahu en Benny Gantz veroordeeld. Die is volgens haar een voorstander van de annexatie van land op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, en is daarmee een bedreiging voor de tweestatenoplossing.

'De vorming van een Israëlische annexatieregering betekent het einde van de tweestatenoplossing en de ontmanteling van de rechten van het Palestijnse volk', schrijft premier Mohammad Shtayyeh op Twitter.

De tweestatenoplossing voorziet in een Israëlische staat naast een leefbare Palestijnse staat. Door de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever komt die leefbaarheid volgens de Palestijnen in het gedrang. Ook volgens het internationaal recht zijn Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied illegaal.

Maandag kondigden de partijen van politieke tegenstanders Netanyahu en Gantz na weken van onderhandelingen aan dat ze samen een noodregering gaan vormen. Netanyahu kondigde in het verleden plannen aan om de Jordaanvallei op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren, en ook Gantz heeft zich daar al een voorstander van getoond.

