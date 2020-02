Bij schermutselingen met Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever is een Palestijn om het leven gekomen. Het is de tweede Palestijnse dode op twee dagen tijd in soortgelijke incidenten.

Volgens Palestijnse bronnen was het leger de stad Jenin binnengetrokken om de woning te slopen van een Palestijnse aanvaller. Volgens de Israëlische televisie was daarbij weerstand ontstaan en werden de troepen onder vuur genomen. Een negentienjarige is gedood en zeven andere Palestijnen raakten gewond, aldus het Palestijnse nieuwsagentschap Wafa. Een woordvoerster van het Israëlische leger zei later te zullen reageren.

Woensdag is een zeventienjarige Palestijnse jongen doodgeschoten tijdens confrontaties met Israëlische soldaten in de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Het was het eerste dodelijke slachtoffer sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn plan voor het Midden-Oosten had voorgesteld. Volgens Trump zal zijn plan een einde brengen aan het Israëlisch-Palestijnse conflict.

