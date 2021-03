Een Palestijn is vrijdag door het Israëlische leger doodgeschoten bij botsingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Dat heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid gemeld en het is bevestigd door een ooggetuige aan persagentschap Reuters.

'Een burger die verwond werd door echte kogels in het hoofd, is gestorven', deelde het ministerie mee. Het preciseerde dat het Israëlische leger op de man geschoten had bij een betoging in het dorp Beit Dajan, bij Nabloes. Het Israëlische leger zei aan Reuters dat de zaak 'in onderzoek' is.

Atef Youssef Hanayshe (42) werd volgens de getuige van Reuters gedood nadat Palestijnse manifestanten stenen gooiden naar twee Israëlische soldaten. De soldaten openden het vuur.

'De soldaten hebben geschoten toen we een wilde nederzetting bij het dorp naderden', aldus burgemeester Abdelrahman Hanani van Beit Dajan.

Wilde nederzettingen worden niet erkend door de Joodse Staat, die de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 bezet. Talrijke manifestaties werden vrijdag (de wekelijkse rustdag) op de Westelijke Jordaanoever gehouden om te protesteren tegen de uitbreiding van de Israëlische kolonies, die volgens het internationale recht illegaal zijn.

Vandaag leven ongeveer 475.000 Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, een gebied dat 2,8 miljoen Palestijnse inwoners telt.

