Bij gevechten met het Israëlische leger langs de grens met de Gazastrook is donderdagavond een Palestijn om het leven gekomen en zijn verschillende anderen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse enclave bekendgemaakt.

Het gaat om een 26-jarige man die in Jabaliya bezweek aan schotwonden in de buik. Bij de confrontaties vielen ook minstens 15 gewonden, daarvan 5 kinderen, waarvan één er ernstig aan toe is, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Vijf manifestanten werden volgens die bron getroffen door kogels.

Volgens AFP-journalisten ter plaatse in de Gazastrook vonden donderdagavond op verschillende plaatsen langs het zwaar beveiligde grensgebied demonstraties plaats. Palestijnen verzamelden er zich al meerdere nachten en lanceren projectielen in de richting van de Israëlische soldaten, die wraak nemen met geschut.

De manifestanten stookten autobanden en gooiden behalve stenen ook brandende voorwerpen naar de soldaten.

Eind vorig maand is een Israëlische soldaat gestorven die bij eerdere grensdemonstraties zwaargewond werd.

