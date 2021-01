De Congolese Assemblée nationale heeft met een overweldigende meerderheid een motie van wantrouwen goedgekeurd tegen de Congolese regering.

Van de 377 parlementsleden stemden 367 voor de motie. Daarmee heeft president Felix Tshisekedi opnieuw een belangrijke overwinning gehaald op zijn voorganger Joseph Kabila. Premier Sylvestre Ilunga, een Kabila-getrouwe, heeft nu 24 uur de tijd om zijn ontslag aan te bieden bij de president.

Tot voor kort zwaaide Kabila de plak in de coalitie, maar Tshisekedi slaagde er de voorbije weken in om Kabila op een zijspoor te zetten en daarvoor de steun te krijgen van een meerderheid in het parlement.

Ilunga was de grote afwezige tijdens de stemming woendagnamiddag. Hij noemde de motie 'niets anders dan een politiek manoeuvre zonder feitelijke basis en in strijd met de vereisten van de rechtstaat'.

Barsten leiden tot breuk

De motie werd al gesteund door 301 van de in totaal 500 parlementsleden. Deze motie vormt een nieuwe, cruciale stap in Thsisekedi's manoeuvres om de bovenhand te krijgen in de Congolese politiek. Begin december al vroeg Tshisekedi in een toespraak het einde van de coalitie die hij begin 2019 nog zelf had afgesloten met Kabila. De afgelopen maanden kwamen er echter barsten in die coalitie, en die barsten hebben intussen dus tot een breuk geleid.

In de plaats van een meerderheid gevormd door Kabila's achterban en Tshisekedi's eigen achterban kwam er een 'Union sacrée' waarvoor hij de steun kreeg van oppositiekleppers zoals Moïse Katumbi en Jean-Pierre Bemba. Ook meerdere aanhangers van Kabila liepen de voorbije weken over naar het kamp-Tshisekedi.

