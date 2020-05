In Groot-Brittannië zijn sinds de start van de coronacrisis 60.000 mensen meer overleden dan gemiddeld de voorbije vijf jaar. Die oversterfte in Groot-Brittannië is bovendien het hoogst van de 19 landen waarnaar de Financial Times (FT) onderzoek verrichte, blijkt donderdag.

België staat in dat klassement van de FT op de derde plaats.

Midden mei lag de oversterfte in Groot-Brittannië op bijna 60.000, bleek dinsdag uit cijfers van het Brits bureau voor statistiek. Volgens de zakenkrant betekent dat een oversterfte van 891 rechtstreekse of onrechtstreekse overlijdens per miljoen inwoners, of het hoogste cijfer van de negentien landen. België eindigt in dat klassement op de derde plaats, Italië op de tweede plaats. De oversterfte omvat ook overlijdens die niet rechtstreeks veroorzaakt zijn door COVID-19, maar voor veel experts is dat de beste indicator om internationale vergelijkingen te maken. Met de oversterfte is breder te meten welke effecten de pandemie had op een land.

Maandag beginnen de gezondheidsdiensten in Engeland en Schotland de mensen te contacteren die met het nieuwe coronavirus zijn besmet. Ze moeten hun contacten doorgeven, en de contacten die een reëel risico op besmetting lopen, moeten twee weken in thuisisolatie, ook als er geen symptomen zijn.

De gezondheidsautoriteiten hopen hiermee het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, waardoor op een verantwoorde manier beperkende maatregelen kunnen versoepelen. Mensen die worden getest op het virus moeten binnen 24 uur te horen krijgen of ze besmet zijn of niet.

Het volgsysteem moet ervoor zorgen dat mensen thuisblijven als er sprake is van een besmettingsrisico. Dat zou het mogelijk maken algemene maatregelen die de samenleving stilleggen te versoepelen. Noord-Ierland is vorige week al begonnen met een volgsysteem. Wales begint daar begin komende maand mee.

