Wetenschappers hebben boven één van de hoogste pieken van de Pyreneeën microplastics gevonden uit Afrika en Noord-Amerika. Dat bewijst dat de plasticdeeltjes over continenten en oceanen kunnen reizen, zeggen ze.

Onderzoekers van het Franse nationale onderzoeksinstituut CNRS hebben tussen juni en oktober luchtmonsters genomen op een astronomisch observatorium bovenop de Pic du Midi, een hoge top in het midden van de bergketen die Frankrijk van Spanje scheidt.

Op 2877 meter hoogte, ver van eender welke bron van vervuiling, stelden ze vast dat elk staal microplastics bevat, voornamelijk afkomstig van verpakkingen.

Troposfeer als hogesnelheidstrein

Op basis van weer- en windgegevens konden ze berekenen dat verschillende luchtmonsters afkomstig waren van plaatsen in Afrika en Noord-Amerika. Volgens de wetenschappers is dat het bewijs dat microplastics grote afstanden kunnen afleggen door luchtstromen in de zogenaamde "vrije troposfeer" te gebruiken als een soort hogesnelheidstrein.

De vrije troposfeer, tussen 3 en 9 kilometer boven het aardoppervlak, is een laag in de atmosfeer boven die waarin meteorologische verschijnselen plaatsvinden. Door de sterke luchtstroming in die laag kunnen microplastics , over een afstand van duizenden kilometers worden getransporteerd, stelt het onderzoek.

Tot nog toe ging de wetenschap ervan uit dat deze microplastics zich op regionale schaal verplaatsten. Tegelijk hebben wetenschappers de voorbije jaren vastgesteld dat zelfs de afgelegen zeeën rond Antarctica, de hoogste berg ter wereld en het diepste punt van de oceanen vervuild waren door minuscule plasticdeeltjes.

De nieuwe studie, die dinsdag gepubliceerd werd in Nature Communications, "biedt een verklaring voor hun aanwezigheid op de polen, de Mount Everest of in andere afgelegen gebieden van onze planeet", aldus de onderzoekers.

