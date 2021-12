De ouders van de vijftienjarige verdachte van de dodelijke schietpartij in de Oxford High School in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, zullen worden aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Nadat dit bekend werd, bleken ze spoorloos. Ze worden nu gezocht door de FBI.

Dat de ouders aangeklaagd worden heeft de openbare aanklager van de county Oakland, Karen McDonald, vrijdag bekendgemaakt.

Ethan Crumbley 'is degene die de school binnenliep en de trekker overhaalde', maar 'andere personen hebben mee bijgedragen tot deze gebeurtenis en ik ben van plan om hen ter verantwoording te roepen', verklaarde McDonald.

Bij de schietpartij dinsdag vielen vier doden, acht anderen raakten gewond. De 15-jarige Crumbley zelf wordt beschuldigd van onder meer terrorisme met de dood tot gevolg en vier moorden met voorbedachten rade. Hij zit vast.

Noodkreet

Een dag voor het bloedbad had een leraar zoon Ethan betrapt terwijl hij op het internet zocht naar manieren om munitie te kopen. Na dat incident sms-te zijn moeder hem: 'LOL, ik ben niet kwaad op je, je moet leren niet betrapt te worden'.

Een dag later, op de dag van de dodelijke schietpartij, waren de ouders naar school geroepen nadat een leraar een alarmerend briefje op de schoolbank van Ethan had ontdekt. Op dat briefje was, tussen tekeningen van wapens, een persoon geschetst die was neergeschoten, met als opschrift 'Overal bloed', en 'De gedachten stoppen niet. Help me'.

Kerstcadeau

De schooldirectie maande de ouders om therapie voor hun zoon te zoeken. De ouders wilden hun kind niet mee terug naar huis nemen, en onderzochten zijn rugzak niet op een wapen (de school deed dat laatste evenmin, misschien omdat de schoolregels dat niet toelieten - omwille van covid waren er in de school geen lockers in gebruik). Daarop keerde Ethan met zijn rugzak terug naar de klas, waar hij enkele uren later zijn dodelijke schoten loste.

Het wapen, een 9 mm Sig Sauer, was enkele dagen tevoren door zijn ouders gekocht en bedoeld als kerstcadeau voor hun zoon. Ze hielden het wapen in een nachttafelkastje dat niet op slot was.

Verdwenen

Kort nadat de aanklager haar persconferentie had gegeven, maakte de plaatselijke sheriff bekend dat de ouders spoorloos zijn. Ze worden nu gezocht. Detroit ligt aan de Canadese grens, en de Canadese autoriteiten zijn ook gealarmeerd.

Of de ouders zouden veroordeeld worden, is nog de vraag. De staat Michigan heeft geen wetten om ouders te bestraffen als er wat misgaat met minderjarigen die hun wapens bemachtigen. Maar specialisten denken dat het ouderlijk verzuim dit keer van die aard was dat de zaak toch een kans maakt.

Vele ouders vinden ook dat de school te laks optrad. Aanklager Karen McDonald was het daar mee eens, zei ze tijdens haar persconferentie. 'De school had meer moeten doen. Maar dat betekent niet dat ze vervolgbaar in gebreke bleef'. De aansprakelijkheid van de school wordt nog wel verder onderzocht.

