Orkaan Ida, die richting de Amerikaanse staat Louisiana raast, is opgeschaald naar categorie 4 op een schaal van 5. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Dat betekent dat de orkaan windsnelheden tot meer dan 200 kilometer per uur kan halen.

Ida zal naar verwachting boven de Golf van Mexico snel aan kracht blijven winnen en volgens het NHC zondagnamiddag (lokale tijd) in Louisiana aan land komen als 'een extreem gevaarlijke grote orkaan'. Er worden zware schade, overstromingen en langdurige stroomonderbrekingen verwacht.

Die stroomonderbrekingen kunnen voor ziekenhuizen - ondanks de aanwezigheid van noodgeneratoren - een groot gevaar vormen, Toch worden de ziekenhuizen aan de kust van Louisiana niet geëvacueerd. In de zuidelijke Amerikaanse staat en de aangrenzende staten is daarvoor wegens het hoge aantal coronapatiënten geen capaciteit meer.

Louisiana en de aangrenzende deelstaten worden momenteel getroffen door een nieuwe besmettingsgolf van de coronapandemie. Alleen in Louisiana, dat 4,6 miljoen inwoners telt, liggen momenteel 2.450 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis.

De staat heeft alvast 10.000 arbeiders gemobiliseerd om stroompannes te herstellen, terwijl nog een 20.000 arbeiders uit andere delen van de Verenigde Staten kunnen worden opgeroepen.

Vanaf zondag zullen ook zowat 5.000 soldaten ingezet worden.

Ida zal naar verwachting boven de Golf van Mexico snel aan kracht blijven winnen en volgens het NHC zondagnamiddag (lokale tijd) in Louisiana aan land komen als 'een extreem gevaarlijke grote orkaan'. Er worden zware schade, overstromingen en langdurige stroomonderbrekingen verwacht. Die stroomonderbrekingen kunnen voor ziekenhuizen - ondanks de aanwezigheid van noodgeneratoren - een groot gevaar vormen, Toch worden de ziekenhuizen aan de kust van Louisiana niet geëvacueerd. In de zuidelijke Amerikaanse staat en de aangrenzende staten is daarvoor wegens het hoge aantal coronapatiënten geen capaciteit meer. Louisiana en de aangrenzende deelstaten worden momenteel getroffen door een nieuwe besmettingsgolf van de coronapandemie. Alleen in Louisiana, dat 4,6 miljoen inwoners telt, liggen momenteel 2.450 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis. De staat heeft alvast 10.000 arbeiders gemobiliseerd om stroompannes te herstellen, terwijl nog een 20.000 arbeiders uit andere delen van de Verenigde Staten kunnen worden opgeroepen. Vanaf zondag zullen ook zowat 5.000 soldaten ingezet worden.