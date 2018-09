Orban wil geen Europese grenswachters in Hongarije

'Het is onaanvaardbaar dat Brussel van Hongarije het recht wil afnemen om zijn grenzen te beschermen', zei de rechts-populistische premier in het parlement in Boedapest. Hij lijkt zo, zonder het bij naam te nomen, te verwijzen naar het voorstel van de Europese Commissie om het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) fors uit te breiden, en tegen 2020 10.000 agenten aan de Europese buitengrenzen te mobiliseren. 'Na de invasies van de Duitsers en de Sovjets, hebben we pas in 1990 de controle van onze grenzen heroverd. Ze worden vandaag beschermd door professionelen en patriotten', aldus Orban nog, die 'de bureaucraten van Brussel' ervan beschuldigt 'de sleutel' van zijn grenzen te willen afpakken.

Orban, die erg kritisch is ten opzichte van de EU en een anti-immigratiebeleid voert, verklaarde nog dat hij dat standpunt zal verdedigen tijdens de Europese top in het Oostenrijkse Salzburg op woensdag en donderdag. De relaties tussen Hongarije en de EU zijn al langer gespannen, en hebben een dieptepunt bereikt nadat europarlementsleden woensdag de alarmbel hebben geluid over het niet respecteren van de rechtsstaat en de Europese waarden in Hongarije. De EU-Commissie heeft een procedure opgestart, die mogelijk tot sancties kan leiden.