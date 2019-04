Opstootjes in Parijs op 23e protestdag van gele hesjes

De 23ste mobilisatiedag van de gele hesjes in Frankrijk tegen de sociale en fiscale politiek van de regering, bleef zaterdag niet zonder incidenten. Bij manifestaties in Parijs braken in het begin van de namiddag eerste opstootjes uit, zo stelde een journalist van AFP vast.

Bij manifestaties in Parijs braken opstootjes uit. © AFP