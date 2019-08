Oppositieleider Guaido roept G7 op om Venezolaanse crisis te bespreken

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft in een brief aan de leiders van de G7 gevraagd om de crisis die zich afspeelt in zijn land te bespreken op de top die in Frankrijk plaatsvindt.

Oppositieleider Juan Guaido tijdens het concert 'Venezuela Live Aid'