De rellen braken uit voor het hotel waar de kiesautoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen van zondag, bijeen zijn. Dat heeft het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld. Honderden betogers gooiden met stenen naar de politie en die reageerde daarop met traangas.

In Bolivia is het al sinds enkele dagen onrustig als gevolg van de controverse die ontstond na de presidentsverkiezingen van zondag. Oppositiekandidaat Carlos Mesa verwijt de regering dat die een tweede, beslissende ronde tussen hem en uittredend president Evo Morales probeerde te voorkomen door de resultaten te manipuleren. Aanvankelijk was namelijk gezegd dat de voorlopige resultaten erop wezen dat Morales wel het meeste aantal stemmen behaalde, maar niet voldoende hoog scoorde om genoeg te hebben aan een eerste ronde. Vervolgens stopten de kiesautoriteiten echter met het updaten van de resultaten. Toen de livestreaming van de resultaten kort daarna opnieuw werd opgestart, bleek Morales plots voldoende uitgelopen op zijn rivaal om een tweede ronde te vermijden.

Daarop braken overal in het land protesten uit. Mesa zelf sprak van fraude en verklaarde de resultaten niet te zullen erkennen. Ook waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) uitten hun bezorgdheid over die 'radicale en onverklaarbare' wending in de uitslag van de verkiezingen. Op de definitieve resultaten is het nog steeds wachten.

Intussen blijkt wel dat de vicevoorzitter van het Boliviaanse kiestribunaal, de instelling die aan de basis van de controverse ligt, dinsdag zijn ontslag heeft aangekondigd. Antonio Costas zou in een brief, die AFP kon inkijken, zijn ongenoegen uiten over de manier waarop het orgaan is omgegaan met de telling van de stemmen. Zo zou hij het niet eens zijn met de beslissing om de publicatie van de voorlopige resultaten op een bepaald moment op te schorten. De brief is geadresseerd aan uittredend vicepresident Alvaro Garcia Linera, eveneens voorzitter van het Congres en bevoegd voor de aanstelling van de leden van het kiestribunaal.