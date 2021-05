Bij confrontaties tussen Palestijnse betogers en Israëlische politie in verschillende wijken in Oost-Jeruzalem zijn zaterdagavond zeker negentig gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten.

"Er vielen negentig gewonden bij gewelddadige confrontaties", zei een woordvoerder van de Palestijnse Rode Halvemaan, die daarmee een eerdere balans bijstelde. Volgens de hulporganisatie raakten de meesten van hen gewond door rubberen kogels of flitsgranaten.

De Israëlische ordediensten zetten ook het waterkanon om de Palestijnse betogers uiteen te drijven. Die gooiden met projectielen naar de politie.

Vrijdagavond vielen er al meer dan tweehonderd gewonden op de Tempelberg bij confrontaties tussen Israëlische politie en Palestijnse betogers. Het waren de ergste rellen in Jeruzalem in jaren.

Zaterdagavond baden tienduizenden Palestijnen vreedzaam op het plein van Haram al-Sharif, zoals moslims de plek noemen, zo stelde een fotograaf van AFP vast. Ze deden dat na de Iftar, het breken van de vasten in de Ramadan.

De vier leden van het Midden-Oosten-kwartet (de VN, de EU, de VS en Rusland), het kwartet dat bemiddelt in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, uitten zaterdag hun 'diepe bezorgdheid' over het geweld in Jeruzalem. Een oorzaak van het geweld zijn de spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien.

