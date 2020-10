Duizenden betogers zijn woensdag in Thailand de straat op getrokken. De prodemocratische beweging, die steeds meer aanhang krijgt, eist het aftreden van premier Prayut Chan-o-cha en omvangrijke hervormingen. Daarbij gaat het ook over de rol van de monarchie.

Het thema van het koningshuis was lange tijd taboe in het Zuidoost-Aziatische land. Speciaal aan deze betoging is dat koning Maha Vajiralongkorn in Bangkok is. Meestal verblijft hij in Beieren. In de loop van de dag zou de koning op weg naar een ceremonie voorbij het monument voor de democratie in het centrum van de hoofdstad komen, waar de betogers bijeengekomen zijn. Daardoor worden botsingen met de politie gevreesd.

Tegelijk kwamen talrijke aanhangers van het koningshuis op straat. Ze droegen gele T-shirts, de kleur van de Thaise monarchie. Dinsdag waren er in het hele land herdenkingen voor koning Bhumibol, die vier jaar geleden stierf. De monarch wordt, anders dan zijn zoon, nog bijna als een god vereerd. Bij de protesten gaat het ook om de regering van Prayut Chan-o-cha. De generaal is sinds de putsch van het leger in 2014 aan de macht.

De betogers eisen niet alleen een nieuwe grondwet en nieuwe verkiezingen, maar ook een stopzetting van de intimidatie van burgers en politieke tegenstanders. 'Weg met de dictatuur. Leve de democratie!', scandeerden de manifestanten terwijl ze naar de zetel van de regering stapten. Velen kondigden aan dat ze verscheidene dagen in het centrum van Bangkok wilden kamperen. Dinsdag werden al betogers opgepakt die hun tent aan het opzetten waren.

