De vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren nu de omikronvariant van het coronavirus in steeds meer landen opduikt.

Topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitte hier op een persconferentie vrijdag haar bezorgdheid over. Ze benadrukte dat nieuwe virusvarianten 'zeer snel' het vertrouwen kunnen schaden, met mogelijke impact op de economie tot gevolg.

In oktober voorzag het IMF voor dit jaar nog 5,9 procent mondiale groei, gevolgd door een plus van 4,9 procent in 2022. Toen had het IMF al de indruk dat het wereldwijde economisch herstel uit de coronacrisis iets aan kracht inboette. Dat kwam onder meer door de snelle verspreiding van de deltavariant en de sterk oplopende prijzen in veel landen. Wat de komst van omikron precies betekent voor de verwachtingen voor de wereldeconomie, kon Georgieva vrijdag nog niet zeggen. Wel gaf ze aan dat de laatste prognoses van het IMF waarschijnlijk naar beneden zullen moeten worden bijgesteld. De Bulgaarse wees er ook weer op dat er grote verschillen zijn in de herstelpaden van landen. Dat komt onder meer omdat niet overal een even groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Verder stipte Georgieva de toenemende inflatie opnieuw aan. Sinds de laatste ramingen van het IMF is dat probleem voor beleidsmakers volgens haar meer naar de voorgrond getreden.

