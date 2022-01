In een brief aan de CEO van YouTube stelt een internationale groep van factcheck-organisaties een aantal oplossingen voor die een groot verschil zouden maken in het terugdringen van de verspreiding van desinformatie en verkeerde informatie op de videosite.

Mevr. Susan Wojcicki,

Het is bijna twee jaar geleden dat de COVID-19-pandemie begon. De wereld heeft keer op keer gezien hoe destructief desinformatie en verkeerde informatie kunnen zijn voor de sociale harmonie, de democratie en de volksgezondheid. Te veel levens en bestaansmiddelen zijn geruïneerd en veel te veel mensen hebben dierbaren verloren door desinformatie. Als een internationaal netwerk van organisaties die feiten controleren, monitoren we hoe leugens zich online verspreiden - en elke dag zien we dat YouTube een van de belangrijkste kanalen is voor online desinformatie en verkeerde informatie wereldwijd. Dit is een belangrijke bezorgdheid voor onze wereldwijde factcheckinggemeenschap.

Wat we niet zien is veel inspanning van YouTube om beleid te implementeren dat het probleem aanpakt. Integendeel, YouTube staat toe dat zijn platform wordt gebruikt als wapen door gewetenloze actoren om anderen te manipuleren en uit te buiten, en om zichzelf te organiseren en fondsen te werven. De huidige maatregelen blijken ontoereikend te zijn. Daarom dringen wij er bij u op aan effectief op te treden tegen desinformatie en onjuiste informatie en een routekaart uit te werken met beleids- en productinterventies om het informatie-ecosysteem te verbeteren - en dit te doen in samenwerking met 's werelds onafhankelijke, onpartijdige factcheckingorganisaties.

In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe samenzweringsgroepen floreerden en grensoverschrijdend samenwerkten, waaronder een internationale beweging die begon in Duitsland, naar Spanje sprong en zich door Latijns-Amerika verspreidde, dit allemaal op YouTube. Ondertussen keken miljoenen andere gebruikers naar video's in het Grieks en Arabisch die hen aanmoedigden om vaccinaties te boycotten of hun COVID-19-infecties te behandelen met nepbehandelingen. Naast COVID-19 promoten YouTube-video's al jaren valse behandelingen voor kanker.

In Brazilië is het platform gebruikt om haatzaaiende uitlatingen tegen kwetsbare groepen te versterkenen zo tienduizenden gebruikers te bereiken. Ook verkiezingen zijn niet veilig. In de Filipijnen wordt gebruik gemaakt van valse inhoud met meer dan twee miljoen views waarin schendingen van de mensenrechten en corruptie tijdens de jaren van de krijgswet worden ontkend om de reputatie op te poetsen van de zoon van de overleden dictator, een van de kandidaten voor de verkiezingen van 2022. In Taiwan werden de laatste verkiezingen ontsierd door ongefundeerde beschuldigingen van fraude. De hele wereld was getuige van de gevolgen van desinformatie toen een gewelddadige menigte vorig jaar het Amerikaanse Capitool aanviel. Van de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot de dag erna werden meer dan 33 miljoen keer YouTube-video's die het "fraudeverhaal" ondersteunen bekeken.

De voorbeelden zijn te talrijk om te tellen. Vele van die video's en kanalen staan nog steeds online en ze zijn allemaal onder de radar van het YouTube-beleid gebleven, vooral in niet-Engelstalige landen en in het zuidelijke halfrond. We zijn blij dat het bedrijf de laatste tijd een aantal maatregelen heeft genomen om dit probleem aan te pakken, maar op basis van wat we dagelijks op het platform zien, denken we dat deze inspanningen niet werken - noch heeft YouTube enige kwaliteitsgegevens voorgelegd om hun doeltreffendheid aan te tonen.

Uw bedrijfsplatform heeft tot dusver de discussies over desinformatie ingekaderd als een valse dichotomie van het wel of niet verwijderen van inhoud. Door dit te doen, vermijdt YouTube de mogelijkheid om te doen wat bewezen is te werken: onze ervaring als factcheckers samen met wetenschappelijk bewijs leert ons dat het aan de oppervlakte brengen van op feiten gecontroleerde informatie effectiever is dan het verwijderen van inhoud. Ook wordt de vrijheid van meningsuiting in stand gehouden, terwijl wordt erkend dat er aanvullende informatie nodig is om de risico's van schade aan het leven, gezondheid, veiligheid en democratische processen te beperken. En aangezien een groot deel van de views op YouTube afkomstig is van zijn eigen aanbevelingsalgoritme, moet YouTube er ook voor zorgen dat het zijn gebruikers niet actief desinformatie aanprijst of inhoud aanbeveelt die afkomstig is van onbetrouwbare kanalen.

Met dit alles in het achterhoofd stellen wij enkele oplossingen voor die een groot verschil zouden maken in het terugdringen van de verspreiding van desinformatie en verkeerde informatie op YouTube.

Een verbintenis tot zinvolle transparantie over desinformatie op het platform: YouTube moet onafhankelijk onderzoek ondersteunen naar de oorsprong van de verschillende misinformatiecampagnes, hun bereik en impact, en de meest effectieve manieren om valse informatie te ontkrachten. Het moet ook zijn volledige moderatiebeleid inzake desinformatie en verkeerde informatie bekendmaken, met inbegrip van het gebruik van kunstmatige intelligentie en welke gegevens daaraan ten grondslag liggen.

Naast het verwijderen van inhoud om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moet YouTube zich richten op het bieden van context en het ontkrachten van content, duidelijk over de video's geplaatst of als extra video-inhoud. Dat kan alleen door een zinvolle en gestructureerde samenwerking aan te gaan, waarbij de verantwoordelijkheid wordt genomen en systematisch wordt geïnvesteerd in onafhankelijke factcheckinginspanningen over de hele wereld om deze problemen op te lossen.

Optreden tegen recidivisten die inhoud produceren die voortdurend als desinformatie en onjuiste informatie wordt gemarkeerd, met name degenen die deze inhoud op en buiten het platform te gelde maken, door met name te voorkomen dat de aanbevelingsalgoritmen inhoud van dergelijke bronnen van onjuiste informatie promoten.

De huidige en toekomstige inspanningen tegen desinformatie en onjuiste informatie in andere talen dan het Engels uitbreiden, en land- en taalspecifieke gegevens verstrekken, alsmede transcriptiediensten die in elke taal werken.

We hopen dat u zult overwegen om deze ideeën te implementeren voor het algemene belang en om van YouTube een platform te maken dat echt zijn best doet om te voorkomen dat desinformatie en verkeerde informatie als wapen wordt ingezet tegen zijn gebruikers en de maatschappij in het algemeen. Wij zijn bereid en in staat om YouTube te helpen. Wij wensen met u samen te komen om deze zaken te bespreken en manieren te vinden voor een samenwerking en kijken uit naar uw reactie op dit aanbod.

Africa Check (Senegal, Nigeria, Kenia, Zuid-Afrika) / Animal Político - El Sabueso (Mexico) / Aos Fatos (Brazilië) / Bolivia Verifica (Bolivia) / BOOM (India, Myanmar en Bangladesh) / Check Your Fact (VS) / Code for Africa - PesaCheck (Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Ethiopië, Ghana, Guinee, Kenia, Mali, Niger, Nigeria Senegal, Zuid-Afrika, Soedan, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe) / Colombiacheck (Colombia) / CORRECTIV (Duitsland) / Cotejo.info (Venezuela) / Chequeado (Argentinië) / Delfi Lithuania (Litouwen) / Demagog Association (Polen) / Do?ruluk Pay? (Turkije) / Dubawa (Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia en Gambia) / Ecuador Chequea (Ecuador) / Ellinika Hoaxes (Griekenland) / Fact Crescendo (India) / Fact-Check Ghana / FactCheck.org (VS) / FactSpace West Africa / Facta (Italië) / FactcheckNI (VK) / Factly (India) / Factual.ro (Roemenië) /FactWatch (Bangladesh) / Fakenews.pl (Polen) / Faktist.no (Noorwegen) / Faktograf.hr (Kroatië) / Faktoje (Albanië) / Fast Check CL (Chili) / Fatabyyano (Midden-Oosten en Noord-Afrika) / Full Fact (VK) / GRASS - Zuid-Georgia / India Today Group (India) / Istinomer (Servië) / Istinomjer (Bosnië en Herzegovina) / Hibrid.info (Kosovo) / Knack Magazine (België) / La Silla Vacía (Colombia) / Lead Stories (VS) / Les Surligneurs (Frankrijk) / Logically (VK) / Lupa (Brazilië) / Maldita.es (Spanje) / MediaWise (VS) / Mongolian Fact-checking Center (Mongolië) / MyGoPen (Taiwan) / Myth Detector (Georgië) / NewsMobile (India) / Newschecker (India en Zuid-Azië) / Newtral (Spanje) / Observador - Fact Check (Portugal) / Open Fact-checking (Italië) / O¦TRO (Slovenië) / Pagella Politica (Italië) Poligrafo (Portugal) / PolitiFact (VS) / Pravda (Polen) / Rappler (Filipijnen) / Raskrinkavanje (Bosnië en Herzegovina) / Re:Check/Re:Baltica (Letland) / RMIT ABC Fact Check (Australië) Rumor Scanner (Bangladesh) / Science Feedback (Frankrijk) / StopFake (Oekraïne) / Taiwan FactCheck Center (Taiwan) / Tempo (Indonesië) / Teyit (Turkije) / The Healthy Indian Project/THIP Media (India) / The Journal FactCheck (Ierland) / The Logical Indian (Indische) / The Quint (India) / The Washington Post Fact-checker (VS) / The Whistle (Israël) / Univision - elDetector (VS) / VERA Files (Filipijnen) / Verificat (Spanje) / Vishvas News (India) / Vistinomer (Noord-Macedonië) / VoxCheck (Oekraïne) / 15min (Litouwen)

