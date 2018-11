Op verschillende plaatsen in Nederland incidenten bij intrede Sinterklaas en Zwarte Piet

In Leeuwarden verliep de sinterklaasintocht rommelig. Voor de intocht ontstond een gespannen sfeer. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden op het Wilhelminaplein tegenover supporters van Cambuur, die zich hadden opgesteld op de trappen van het gerechtsgebouw. Toen de anti-Piet-activisten muziek begonnen te maken, kwamen de Cambuursupporters naar voren en begonnen sinterklaasliederen te zingen.

Als KOZP begint met het maken van muziek laten voorstanders van zwarte Piet van zich horen. #kozp #sinterklaas pic.twitter.com/uHMEnWvz1Y — Marscha vd Vlies (@vandervliess) November 17, 2018

De politie vormde met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen en agenten stonden met de wapenstok en honden klaar om in te grijpen. Nadat de sinterklaasstoet voorbij was gegaan, bliezen de demonstranten en tegendemonstranten geleidelijk de aftocht en verdween ook het publiek.

Op de Erasmusbrug in Rotterdam moest de politie optreden bij een confrontatie tussen demonstranten voor en tegen Zwarte Piet. Er werden drie mensen aangehouden. Volgens de politie kwamen er twee auto's af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De betogers wilden over de brug om terug te keren. Er werd uit een van de auto's een rookbom gegooid. De inzittenden wilden volgens de politie met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide en grepen in.

Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. Precies onder dat spandoek deelden zwartgeschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit.

Sinterklaas is net langs gekomen op het Catharinaplein. Daarna liep het uit de hand. PSV-supporters hebben de KOZP-demonstranten letterlijk het plein afgejaagd. Politie heeft mensen aangehouden. Ouders met kinderen renden snel het plein af. #Eindhoven pic.twitter.com/wvw43ptNGY — Robin van Hijfte (@robinvanhijfte) November 17, 2018

De politie heeft de twee groepen uit elkaar gedreven. Over een kwartier komt Sinterklaas hier langs. Echt gezellig is het hier niet trouwens in Eindhoven. #welkomsinterklaas pic.twitter.com/OmBtazx9hQ — Robin van Hijfte (@robinvanhijfte) November 17, 2018

In Eindhoven onstond voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas een grimmige sfeer. Tegenover een relatief kleine groep van zo'n twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV. Toen de KOZP-activisten op het plein aankwamen, zochten de voetbalsupporters direct de confrontatie door ertussenin te gaan staan en te schreeuwen.

De politie dreef de twee groepen uiteen en bleef ertussen staan, terwijl de PSV-fans met eieren, blikjes en pepernoten gooiden.

In Hoorn moest de politie zaterdag een demonstratie rond de intocht van Sinterklaas beëindigen. Het protest was volgens de politie niet aangekondigd en er was sprake van provocatie tegen andere demonstranten. De groep van zo'n twintig man is daarom weggeleid.

De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad verliep dan weer goed. Volgens burgemeester Jan Hamming kwamen er een kleine 30.000 bezoekers naar de aankomst van de goedheilige man. De politie hield vier personen aan, onder meer voor het verstoren van de openbare orde. Op vier plekken werd gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Dit verliep zonder incidenten, zei Hamming.

Kick Out ZwartePiet (KOZP) vermeed dit jaar de landelijke intocht in Zaanstad. De beveiliging in de Noord-Hollandse gemeente werd voor deze gelegenheid fors opgevoerd. Voordat mensen het gebied van de intocht binnengingen, werden ze gefouilleerd en werden tassen gecontroleerd. Auto's mochten tijdens de intocht niet bij de route komen.

Langs de route waren twee vakken waar tegen- en voorstanders van ZwartePiet mochten demonstreren. In het vak met anti-Pietdemonstranten waren spandoeken te zien met de tekst: 'Laat Sinterklaas een kinderfeest zijn voor alle kinderen'. De voorstanders aan de andere kant van de route hadden Nederlandse vlaggen bij zich. Op de ramen van sommige huizen langs de route hingen posters met een afbeelding van ZwartePiet met teksten als 'handen af van onze tradities'.