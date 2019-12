Journalist en auteur Sus van Elzen reist door China en blogt daarover voor Knack.be. Zo bezocht hij het beroemde Shaolin-klooster, tussen kungfu en Zen-boeddhisme.

Shaolin ligt in de provincie Henan bij het voor de rest onbeduidende stadje Dengfeng, aan de voet van de heilige berg Songshan. Het is in principe een klooster, een boeddhistisch klooster rond een tempel. Die tempel, Shaolin Si, werd gesticht in de vijfde eeuw. Hij is met heel zijn legende en geschiedenis een eerbiedwaardig monument, ook al werd hij herhaaldelijk geplunderd en platgebrand. De jongste keer in 1928, zodat zelfs de Culturele Revolutie er niet te veel schade meer wist aan te richten, zo vertelt meneer Wang, die bezoekers desgewenst te woord staat.

...