De Oostenrijkse vicekanselier en FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache heeft zaterdag een verklaring afgelegd, waarin hij zijn ontslag heeft aangeboden aan bondskanselier Kurz. De bondskanselier heeft het ontslag van de vicekanselier aanvaard.

Aanleiding tot het ontslag is een gelekte video uit 2017. Daarin is te zien hoe Strache enkele maanden voor de verkiezingen samen met Johann Gudenus, de huidige fractievoorzitter van FPÖ in het parlement, een Russische vrouw ontmoet in Ibiza. De mannen zouden de vrouw lucratieve bouwcontracten hebben aangeboden in ruil voor het opkopen van een Oostenrijkse krant, die dan positief zou gaan schrijven over de extreemrechtse FPÖ.

Volgens de Oostenrijkse omroep ORF heeft Strache zaterdag schuld bekend. 'Ja, het was dom, onverantwoordelijk, het was een fout', aldus Strache. De vicekanselier verontschuldigde zich naar verluidt voor zijn 'typisch door alcohol veroorzaakt machogedroek'. De gelekte video omschreef hij als een 'gerichte politieke aanslag'. Strache spreekt van een hetze tegen hem, 'een valstrik geënsceneerd door geheime diensten'.

De FPÖ-leider bood zijn ontslag aan om te vermijden dat de coalitie tussen de FPÖ en de ÖVP zou instorten, zei hij. Strache neemt niet enkel ontslag als vicekanselier, hij stapt ook op als leider van de FPÖ. 'Mijn plaatsvervanger Norbert Hofer zal de leiding van de partij vanaf nu op zich nemen', aldus Strache. Hofer is momenteel minister van Verkeer. Mogelijk volgt hij ook in de regering Strache op. In Wenen wordt intussen gespeculeerd over het einde van de coalitie.

De bondskanselier had volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA eerder op zaterdag al een verdere samenwerking met Strache uitgesloten. De vraag is nu of Kurz de coalitie wil voortzetten met de opvolger van Strache, of dat hij aanstuurt op vervroegde verkiezingen.