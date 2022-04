Het Amerikaans ministerie van Financiën heeft woensdag nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland. Ze zijn gericht tegen de bank Transkapitalbank en een netwerk rond Konstantin Malofeev, dat geholpen zou hebben om sancties tegen Moskou te omzeilen.

Transkapitalbank heeft door de sancties geen toegang meer tot internationale financiële netwerken en instellingen en individuen uit de VS of die activiteiten hebben in de VS, mogen er geen zaken meer mee doen. Volgens Financiën heeft de bank zijn eigen systeem van financiële transacties op poten gezet op het internet, met toegang voor banken in onder meer China en het Midden-Oosten. Op die manier konden betalingen geregeld worden in Amerikaanse dollar zonder via het interbancaire systeem SWIFT of het Amerikaanse bankensysteem te moeten passeren Het systeem van Transkapitalbank zou ook aan andere bedrijven en instellingen toelaten om de Amerikaanse sancties te omzeilen.

De VS zetten ook een veertigtal personen en entiteiten op de zwarte lijst, die beschuldigd worden van het vergemakkelijken van het omzeilen van de sancties, net als verschillende Russische bedrijven die betrokken zijn bij de mining van cryptomunten. Volgens het ministerie heeft de oligarch Malofeev, die dus ook mee op de zwarte lijst staat, lange tijd in naam van de Russische overheid de Russische separatisten in Oekraïne gesteund en de veiligheid en democratie in verschillende landen gesaboteerd.

"Financiën kan en zal zich richten tegen zij die de Amerikaanse sancties tegen Rusland omzeilen of proberen te omzeilen, of anderen helpen om ze te omzeilen, omdat ze de brutale oorlog van Vladimir Poetin steunen", aldus ondersecretaris Brian Nelson. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beperkt ook de toegang tot visa voor meer dan 650 personen, onder meer omdat ze "de democratie in Wit-Rusland omzeilen", klinkt het in de mededeling. Het gaat vooral om Russen, maar ook Wit-Russen en Oekraïense separatisten. (BTL, ALG, SGI, nl)