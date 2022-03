In de huidige context kan niemand zich veilig voelen: niet de landen die grenzen aan Rusland, maar ook de landen die verder van die grens liggen lopen gevaar. Daarvoor heeft de Litouwse president Gitanas Nauseda donderdag gewaarschuwd bij zijn aankomst op de buitengewone NAVO-top over de Russische invasie in Oekraïne. Wat de Britse premier Boris Johnson betreft, heeft de Russische president Vladimir Poetin de 'rode lijn van het barbarisme al lang overschreden'.

De leiders van de 30 NAVO-lidstaten zullen op deze top een duidelijk signaal geven aan Rusland, maar ook aan Oekraïne. 'We zullen de steun leveren aan Kiev die deze oorlog nog pijnlijker zal maken voor Rusland', zei Nauseda. Daarnaast moeten ook de landen langs de oostflank van de NAVO een duidelijk signaal krijgen van hun bondgenoten. Nauseda noemde daarbij ook zijn eigen land, 'dat gesandwicht wordt door de Russische exclave Kaliningrad en Wit-Rusland, dat zoals we weten zijn leger geïntegreerd heeft in het Russische leger'.

'We hebben daardoor geen enkele buffer meer en geen tijd meer om te reageren', beklemtoonde Nauseda. 'De afschrikking moet dus heel paraat zijn. Ik ben dan ook heel blij dat er extra Amerikaanse en Duitse troepen komen. Maar zelf zullen we ook ons huiswerk doen: we gaan naar 3 procent defensie-uitgaven in de eerstkomende jaren.'

De Russische inval vormt niet alleen voor Polen en de Baltische landen een uitdaging, beklemtoonde Nauseda verder nog. 'Dit is een uitdaging voor de hele regio, voor de westerse principes', aldus de Litouwse president.

Naast steun voor Oekraïne pleitte Nauseda ook voor een snelle uitbreiding van de sancties tegen Rusland. 'Ik vond dat we beter al van bij het begin aan volle snelheid gegaan waren', aldus Nauseda. 'Sancties vragen tijd, en Rusland moet de prijs beseffen van deze inval. We moeten de oligarchen, maar ook de middenklasse pijn doen. Ik ben bezorgd om de grote steun binnen de Russische samenleving.'

De Estse premier Kaja Kallas zei bij haar aankomst dat de NAVO zijn inspanningen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen moet 'verdubbelen'. 'Poetin mag deze oorlog niet winnen. Hij probeert ons bang te maken en ons ervan te weerhouden dat we Oekraïne verder helpen of extra stappen zetten. Maar we mogen zeker niet in deze val stappen - we moeten de oorlogsmisdadiger stoppen.'

De Russische aanvallen op chemische fabrieken in Oekraïne kunnen een 'grootschalige ramp' veroorzaken, waarschuwde de Sloveense premier Janez Jansa bij zijn aankomst. 'We zijn bezorgd wanneer we zien dat Russische troepen chemische fabrieken en soortgelijke sites bestoken'.

Hij zei ook dat hij niet denkt dat het Russische leger voor tactische redenen chemische of biologische wapens bewust zou inzetten. Dat zou 'heel onverstandig' zijn. (Belga)