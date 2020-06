De Amerikaanse technologiereus Microsoft verkoopt nog geen gezichtsherkenningssoftware aan de politie in de Verenigde Staten.

Het bedrijf wil wachten tot het gebruik van de technologie bij wet geregeld is.

De mededeling van Microsoft volgt daags na de beslissing van Amazon die de politie het gebruik van dergelijke software een jaar lang verbood. Eerder besloot IBM voorlopig uit de markt voor gezichtsherkenningstechnologie te stappen.

In de VS wordt momenteel op grote schaal gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Activisten vrezen dat de overheid de gezichtsherkenningstechnologie kan gebruiken om mensen etnisch te profileren.

