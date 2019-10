Berlijn had eerder al aangekondigd dat de wapenexport naar Turkije wordt stopgezet.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een telefoongesprek de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opgeroepen om het militaire offensief in het noordoosten van Syrië onmiddellijk stop te zetten. Dat bevestigt een regeringswoordvoerder.

Ongeacht gerechtvaardigde Turkse veiligheidsbelangen, dreigt die operatie grote delen van de lokale bevolking op de vlucht te jagen, aldus de woordvoerder. Ook dreigt destabilisatie van de regio en een wederopstanding van terreurgroep IS.

Embargo

Zaterdag had buitenlandminister Heiko Maas al bekendgemaakt dat de Duitse regering als reactie op de Turkse invasie in Noord-Syrië de wapenexport naar de NAVO-bondgenoot deels stopzet. Ook Parijs kondigde een gelijkaardig embargo af.

In een speech in Istanboel zei Erdogan zondag al dat wapenembargo's de Turkse operatie niet zullen tegenhouden.

Amerikanen weg

De Amerikaanse president Donald Trump heeft intussen de Amerikaanse troepen die zich in het noorden van Syrië bevinden, de opdracht gegeven het gebied te verlaten. Dat bevestigt de chef van het Pentagon, Mark Esper. Volgens hem gaat het om een duizendtal soldaten, die het gebied verlaten vanwege het toenemend geweld tussen Turken en Koerden.

'De situatie dreigt onhoudbaar te worden', aldus Esper op de Amerikaanse zender CBS. 'We willen zeker zijn dat we onze soldaten niet in een situatie brengen waarbij ze gedood of gewond kunnen raken'.

Volgens de defensietopman hebben de VS vernomen dat het Turkse leger van plan is om verder zuid- en westwaarts Syrië binnen te dringen, terwijl de Koerden afspraken zouden proberen maken met het Syrische regime en Rusland om de tegenaanval in te zetten.

Maar de Amerikaanse soldaten verlaten niet heel Syrië, beklemtoonde Esper. Hij gaf ook geen precieze timing over de operatie.

Over het nieuws dat mogelijk honderden IS-aanhangers ontsnapt zijn door de chaotische toestand in het gebied, zei Esper dat de VS Turkije hadden verwittigd. 'Het is een verschrikkelijke situatie, we veroordelen dit.'