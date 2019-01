Ook in Frankrijk tienduizenden demonstranten straat op voor klimaat

Tienduizenden mensen betoogden dit weekend in 120 Franse steden, volgens een koepel van groepen en ngo's die sinds de herfst van vorig jaar vast van plan is elke maand te betogen. Een petitie van niet-gouvernementele organisaties voor een procedure tegen de Franse staat wegens gebrek aan actie ten aanzien van de klimaatontregeling kreeg meer dan 2 miljoen handtekeningen, wat ongezien is voor een onlinepetitie.

De manifestatie trok dit keer minder deelnemers dan in september, oktober en december. Onder de manifestanten waren enkele 'gele hesjes' te zien. 'Aux arbres, citoyens!' stond op een van de borden die betogers in Straatsburg opstaken.

De volgende afspraak is op 15 maart. De Zweedse adolescente Greta Thunberg heeft tot een staking van scholieren opgeroepen voor die vrijdag, om de leiders erop te wijzen dat de wereld al 1 graad (Celsius) warmer is geworden, met droogte, overstromingen en stormen tot gevolg, terwijl de huidige nationale verbintenissen voor de inperking van broeikasgassen ons naar +3 graden brengen.