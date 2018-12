Ook dit was 2018: de beelden die ons dit jaar deden glimlachen

2018 was meer dan historische handdrukken en gele hesjes. We zagen ook beteuterde gezichten, verliefde blikken en niet altijd zo bedoelde ludieke situaties die - helaas voor sommigen - voor de eeuwigheid op beeld zijn vastgelegd, en die we alsnog graag met u delen. Kortom, ook dit was 2018.