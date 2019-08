Matteo Salvini heeft gegokt en verloren. Vorige week al begon het te dagen dat hij zich misrekend had. Een reconstructie van de gebeurtenissen.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft gisterenavond na nauwelijks 14 maanden regeren het ontslag van zijn populistische 'regering van de verandering' aangeboden aan president Sergio Mattarella, die hem verzocht de lopende zaken waar te nemen. In een toespraak van een uur in de Senaat legde hij omstandig uit waarom hij tot die beslissing was gekomen. Op die manier wordt de aangekondigde motie van wantrouwen overbodig die zijn eigen regeringspartij, de Lega, tegen hem wilde indienen.

...