De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zondagavond in Ramallah een ontmoeting gehad met een Israëlische delegatie, de tweede officiële ontmoeting in ongeveer een maand tijd met leden van de nieuwe Israëlische regering.

Abbas ontving op het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit, op de bezette Westelijke Jordaanoever, onder andere de Israëlische ministers van Volksgezondheid Nitzan Horowitz en van Regionale Samenwerking Issawi Freij van de linkse partij Meretz.

'De president legde de nadruk op het belang van de stopzetting van de Israëlische bezetting en het bereiken van een rechtvaardige en alomvattende vrede in overeenstemming met de internationale resoluties, en op de noodzaak om een einde te maken aan de nederzettingen' en de 'verdrijving' van Palestijnse gezinnen in verschillende wijken van Oost-Jeruzalem, aldus het Palestijnse agentschap Wafa. 'We moeten het niet eens zijn met mekaar', had Abbas volgens Israëlische media gezegd, 'we moeten gewoon praten'.

De Meretz-partijleden bevestigden hun steun voor 'de tweestatenoplossing' en de noodzaak om samen te werken zodat er vertrouwen ontstaat tussen Israëli's en Palestijnen, voegde het officiële Palestijnse agentschap eraan toe.

'We hebben een gemeenschappelijke missie: de hoop op een vrede gebaseerd op een tweestatenoplossing in stand houden, omdat er geen andere oplossing is', schreef Nitzan Horowitz zondag op Twitter. Hij plaatste ook een foto van zichzelf naast president Mahmoud Abbas. 'We hebben een nieuwe stap gezet om de samenwerking met onze naaste en belangrijkste buren te verdiepen', voegde Horowitz eraan toe.

Zijn ontmoeting met de leider van de Palestijnse Autoriteit wordt lang niet overal enthousiast onthaald en stuit op kritiek uit rechtse hoek in Israël. Eind augustus had de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz al een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah om met Abbas te spreken over veiligheid en economie, de eerste officieel aangekondigde ontmoeting op dit niveau in jaren.

