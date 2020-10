In Frankrijk zijn 56 'huisbezoeken' uitgevoerd na de moord op leraar Samuel Paty vorige week, en er zijn 27 mensen opgepakt na meldingen van online content. De vader van een van de leerlingen, die in contact stond met de dader, blijft aangehouden.

Dat heeft de Franse premier Jean Castex bekendgemaakt na een defensieraad op het Elysée.

'Er is beslist 123 huisbezoeken te verrichten en 56 daarvan zijn al uitgevoerd', zei de premier op een korte persbriefing. 'Aan de hand van 1279 meldingen aan het platform Pharos - gespecialiseerde diensten voor het verzamelen van illegale inhoud op het internet - konden 27 mensen opgepakt worden'.

Castex kondigde sancties aan tegen mensen 'die online persoonlijke berichten posten die iemands leven in gevaar brengen'. De wettekst wordt op 9 december aan de ministerraad voorgelegd. De kwestie van terroristische content zou vrijdag ter sprake komen tijdens een afspraak tussen Castex en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel.

Samuel Paty (47), een leraar geschiedenis en aardrijkskunde in Conflans-Sainte-Honorine, in de regio Parijs, werd om het leven gebracht tien dagen nadat hij aan zijn leerlingen karikaturen van de profeet Mohammed had getoond in een les over vrijheid van meningsuiting. Hij werd na de les op het internet onder vuur genomen.

'Het toezicht op de sociale netwerken en de strijd tegen haat online wordt opgevoerd', beloofde Castex. Hij verzekerde dat Pharos 'onverwijld versterkt zal worden in termen van mankracht'. Binnen het parket van Parijs komt een gespecialiseerde groep 'om de vervolgingen te centraliseren en de efficiëntie dus te verbeteren'.

Vader

De vader van een leerling, die woensdag in verdenking gesteld werd wegens 'medeplichtigheid aan terroristische moord', is vrijdag in voorlopige hechtenis genomen.

De 48-jarige vader, die twee video's had gepost waarin tot actie tegen de leraar werd opgeroepen, was woensdag al opgesloten in afwachting van een zitting voor een rechter vrijdag in Parijs. De man was zaterdag 17 oktober, de dag na de aanslag, bij dageraad opgepakt. De 18-jarige dader werd door de politie doodgeschoten, nadat hij zijn aanslag op de sociale netwerken had opgeëist. 'Hij staat absoluut versteld van de verschrikkelijke misdaad, zoals alle Fransen', zei de advocaat van de vader voor de zitting.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de jonge terrorist de vader gecontacteerd had en dat ze berichten hadden uitgewisseld na de publicatie van de video's waarin de vader de leraar 'discriminatie' van de islamitische leerlingen verweet. 'Hij wist niet wie de jongeman was, net als de honderden onbekenden die hem uit heel Frankrijk en zelfs uit het buitenland contacteerden om hem steun te betuigen', aldus nog de advocaat.

Het kind van de vader was voor enige tijd van school gestuurd, en had haar vader gezegd dat het was omdat ze geprotesteerd had tegen het tonen van de tekening. Volgens persverslagen was het meisje mogelijk al van school gestuurd toen de les werd gegeven. De vader was daarop op sociale media een campagne tegen de leraar gestart.

