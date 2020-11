Na vier maanden van daling vergeleken met vorig jaar is de ontbossing in Amazonië in oktober weer toegenomen, met 50 procent. De satellieten van het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek (INPE) brachten de verdwijning van 836 vierkante kilometer tropisch woud aan het licht.

Het is de eerste keer sinds juni dat de ontboste oppervlakte in één maand tijd groter is dan die van vorig jaar, toen alle records gebroken werden. Met bijna 7899 vierkante kilometer in de eerste tien maanden van het jaar blijft het totaal wel lichtjes onder dat van januari-oktober 2019 (8425 km2). De toestand blijft ook zorgwekkend wat de bosbranden betreft. In oktober telden de satellieten van INPE ruim dubbel zoveel branden als in dezelfde maand van 2019 in Amazonië. De eerste tien maanden van het jaar gaat het om 93.356 brandhaarden, tegen 89.176 in heel 2019. 'Bosbranden en ontbossing hebben dezelfde oorzaak: het ontbreken van een milieubeleid in ons land', hekelde Rômulo Batista van de Braziliaanse afdeling van Greenpeace vorige week. President Jair Bolsonaro, die Joe Biden nog niet gefeliciteerd heeft met zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten, waarschuwde dinsdag dat Brazilië zich niet onder druk zal laten zetten over het Amazonewoud. Biden had in oktober met 'beduidende economische gevolgen' voor Brazilië gedreigd als de ontbossing in het regenwoud zou verdergaan.