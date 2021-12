In opdracht van milieuorganisatie Grondrecht onderzocht de Universiteit van Amsterdam vissen, zeegroente en oppervlaktewater uit de Westerschelde op meer dan veertig PFAS-stoffen.

Het is de eerste keer dat zo'n grootschalig onderzoek gebeurt en de resultaten zijn onrustwekkend, meldt Het Laatste Nieuws dat de resultaten kon inkijken.

Uit de resultaten blijkt namelijk dat de Westerschelde enorm is vervuild met PFAS. 'Vooral de concentraties in de vissen zijn alarmerend hoog. Als je alle PFAS-stoffen optelt en omrekent naar hun toxiciteit, dan kom je zelfs aan waarden die 813 keer de Nederlandse norm overschrijden', zegt professor Jacob de Boer, de Nederlandse academicus die de studie uitvoerde. De Boer heeft het over een 'wake-upcall'.

Opmerkelijk is ook dat haast alle veertig PFAS-stoffen terug te vinden zijn in de stalen. Daarbij scoort het bekende PFOS het hoogst. Hetzelfde verhaal bij het water in de Westerschelde.

Kraantjeswater

De Universiteit van Amsterdam deed ook onderzoek naar het kraantjeswater in Antwerpen. Daar bleef de gemeten PFAS onder de toegestane norm, maar toch maakt de Boer zich zorgen. 'Als we onze berekeningen naar toxiciteit toepassen op het kraantjeswater en alle gemeten PFAS-stoffen optellen, dan zitten we niet eens zoveel onder de norm van de RIVM. Dat baart me toch wel zorgen.' Er zijn al langer zorgen over het kraantjeswater in Vlaanderen. De norm voor PFOS ligt hier nog op 100 nanogram per liter. Die norm is redelijk hoog en wordt bij staalnames nooit overschreden. Ons drinkwater wordt daardoor als 'veilig' beschouwd. Maar zelfs binnen de Vlaamse overheid vinden steeds meer experts die norm te laks, schrijft de krant.

