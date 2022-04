De president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, heeft de noodtoestand in zijn land ingetrokken. In het land, dat kampt met een ongeziene economische crisis, protesteren de oppositie, mensenrechtenactivisten en de gewone bevolking tegen de president.

Rajapaksa had de noodtoestand vrijdag afgekondigd. Die gaf verregaande bevoegdheden aan het leger om zoekoperaties en arrestaties uit te voeren, kort nadat de woning van de president was omsingeld door manifestanten die zijn ontslag eisten.

Parlementsleden van de oppositie en enkele leden van de regerende partij weigerden de noodtoestand te steunen. Binnen een maand zou parlementaire goedkeuring nodig zijn om die noodtoestand te verlengen.

Wat is er aan de hand in Sri Lanka?

In het land wordt geprotesteerd tegen de stijgende kosten, tekorten aan brandstof en gas en langdurige stroomonderbrekingen. Vorig weekend was een uitgaansverbod afgekondigd, bedoeld om protesten te vermijden, zonder succes.

Enkele protesten werden gewelddadig, met aanvallen op politici van de regerende partij en schade aan hun private woningen.

Op woensdag startte het parlement een tweedaags debat over de huidige situatie. De protesten aan het parlement houden aan. Het parlementsgebouw is dan ook sterk beveiligd.

Het land kampt met een ongeziene economische crisis. Door een gebrek aan buitenlandse valuta kan het land niet betalen voor brandstof, gas en voedselleveringen.

De regering geeft de schuld aan de globale economische situatie en de coronapandemie, maar de oppositie stelt dat verkeerd management aan de oorzaak ligt.

