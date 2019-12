In Hongkong heeft de politie minstens 15 actievoerders gearresteerd in een winkelcentrum. De arrestanten protesteerden er tegen de komst van Chinese toeristen.

De manifestanten drongen een winkelcentrum in het Sheung Shui-gebied binnen. Ze keerden zich tegen de bezoekers en dwongen winkeluitbaters hun winkel te sluiten. Politie-agenten in burger haalden hun wapenstok boven en gingen over tot arrestaties.

Later kwam ook de oproerpolitie ter plaatse. Zij verjoegen buurtbewoners die demonstreerden tegen de arrestaties. Nadat de politie vertrokken was, bleven enkele manifestanten vanop een nabijgelegen brug voorbijgangers, van wie zij dachten dat het ging om Chinese toeristen, belagen. Het Sheung Shui-gebied in Hongkong is om fiscale redenen al jaren populair bij Chinese toeristen en handelaars. Maar dat werkt de lokale inwoners en handelaars op de heupen.

De protesten in Hongkong zijn ontstaan uit onvrede met een (intussen ingetrokken) plan om uitleveringen aan China toe te laten. Ook na het intrekken van die plannen bleven de protesten aanhouden. De actievoerders hebben hun eisen uitgebreid en kanten zich tegen de groeiende machtsgreep van China.