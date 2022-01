Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van Donald Trump, is samen met drie andere getrouwen van de ex-president gedagvaard door de parlementaire onderzoekscommissie die de aanval op het Capitool onderzoekt.

Giuliani, ex-burgemeester van New York en vertrouweling van Trump, wordt ervan beschuldigd actief te hebben bijgedragen aan de beschuldigingen van kiezersbedrog na afloop van de presidentsverkiezingen in 2020, en te hebben geprobeerd lokale verkozenen ervan te overtuigen de uitslag ongedaan te helpen maken. Giuliani moet nu op 8 februari voor de onderzoekscommissie verschijnen. Die heeft als opdracht de verantwoordelijkheid van Donald Trump en zijn entourage bij de aanval op het Capitool door zijn aanhangers vast te stellen. Ook een andere advocaat van Trump, Sidney Powell, moet die dag komen opdagen. In het verleden werden ook andere ex-medewerkers van Trump gedagvaard. Die weigerden echter steevast om mee te werken.De nu opgeroepen advocaten beweerden onder meer dat apparatuur om stemmen te verwerken de uitslag vervalste. De verkoper van die apparatuur, Dominion, eist een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar van Giuliani nadat die niet in staat bleek de beschuldigingen te staven. Ook van Powell eist Dominion 1,3 miljard dollar.