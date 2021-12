De Britse kabinetssecretaris Simon Case heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek naar de vermoedelijke lockdownfeestjes die zouden zijn georganiseerd door de Britse regering. Case zou namelijk ook zelf feestjes hebben georganiseerd in zijn kabinet.

Case kreeg van premier Boris Johnson de opdracht om de feestjes die hebben plaatsgevonden in Downing Street en het ministerie van Onderwijs in november en december 2020 te onderzoeken. Indien nodig mocht Case het onderzoek ook breder voeren. Nu er echter beschuldigingen zijn uitgekomen dat ook in het kantoor van Case twee feestjes werden gehouden in december 2020, heeft Case beslist om zich terug te trekken. Een andere hoge ambtenaar, Sue Gray, krijgt nu de taak om de voorvallen te onderzoeken.

