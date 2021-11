Unicef schat het aantal kinderen met een beperking wereldwijd op bijna 240 miljoen. Volgens een nieuw rapport van de VN-kinderrechtenorganisatie worden zij op bijna alle aspecten van kinderwelzijn benadeeld.

In vergelijking met hun leeftijdsgenootjes zonder handicap is het voor kinderen met een beperking 42 procent minder waarschijnlijk dat ze over fundamentele lees- en rekenvaardigheden beschikken. Het is 49 procent meer waarschijnlijk dat ze nooit naar school zijn geweest. Verder hebben ze 41 procent meer kans om zich gediscrimineerd te voelen en 32 procent meer kans op zware lijfstraffen.

Unicef heeft zijn 'meest uitgebreide statistische analyse' uitgevoerd om de situatie van kinderen met een beperking wereldwijd in kaart te brengen. Het cijfer van 240 miljoen is een pak hoger dan vorige schattingen, omdat er volgens Unicef betere projectiemethodes zijn gebruikt, maar ook omdat het gebaseerd was op een breder begrip van wat een beperking inhoudt. Zo zijn ook kinderen die het moeilijk hebben om te functioneren door bijvoorbeeld angstaanvallen of depressies, opgenomen in de nieuwste telling.

Uitgesloten van hulpmaatregelen

Het rapport baseert de raming op gegevens uit 42 landen. Meer dan 60 indicatoren van het welzijn van kinderen werden getoetst. Dat gaat van voeding en gezondheid tot toegang tot water en sanitaire voorzieningen, bescherming tegen geweld en uitbuiting, en onderwijs.

De voornaamste conclusie is dat kinderen met een beperking nog steeds geconfronteerd worden met zeer complexe hindernissen bij de uitoefening van hun rechten.

"Van toegang tot onderwijs tot thuis voorgelezen worden; kinderen met een handicap hebben minder kans om bij bijna elke hulpmaatregel te worden betrokken of gehoord. Maar al te vaak worden ze gewoon achtergelaten", zegt Unicef-directeur Henrietta Fore.

Toegang tot onderwijs is cruciaal

Vooral kinderen die het moeilijk hebben met communiceren en weinig zelfredzaam zijn hebben de grootste kans om onderwijs mis te lopen, wat vaak leidt tot andere vormen van uitsluiting.

'Inclusief onderwijs mag geen luxe zijn. Veel te lang zijn kinderen met een handicap uitgesloten van de samenleving op een manier die geen enkel kind zou mogen ervaren', zegt de twintigjarige Maria Alexandrova uit Bulgarije, een fervent pleitbezorger van Unicef voor inclusief onderwijs. Als jonge vrouw met een handicap als gevolg van een hersenbeschadiging spreekt zij uit ervaring.

"Geen enkel kind, vooral de meest kwetsbaren, zou eenzaam moeten vechten voor hun fundamentele mensenrechten. We hebben regeringen, stakeholders en ngo's nodig om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap gelijke, inclusieve toegang tot onderwijs hebben."

