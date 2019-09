analyse

Onderzoek naar 'impeachment': het begin van het einde of vals alarm voor Trump?

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zetten de eerste stappen in het lange impeachment-proces, dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot de afzetting van president Trump. Wat is er aan de hand, en kan het doek écht vallen voor de man die de afgelopen jaren onschendbaar leek te zijn?

Sinds de verkiezingen van november 2016 heeft de Amerikaanse president Donald Trump te maken gehad met eindeloze berichtgeving over zijn contacten en mogelijke samenspanning met Rusland. Speciaal onderzoeker Robert Mueller leverde een rapport van ruim vierhonderd pagina's af, waarin nadrukkelijk níet wordt uitgesloten dat Trump in strijd met de wet de rechtsgang heeft belemmerd. Verschillende adviseurs van de president werden vervolgd en kregen gevangenisstraffen.

