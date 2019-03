Onderhandelingen tussen China en VS over handelsoorlog leveren voorlopig niets op

China en de Verenigde Staten zijn, na een nieuwe onderhandelingsronde, vrijdag niet tot een akkoord gekomen over hun handelsconflict. Washington laat wel weten dat de gesprekken "constructief" zijn verlopen.

'We hebben in Peking constructieve gesprekken beëindigd. Ik kijk ernaar uit om de Chinese vicepremier Liu He te verwelkom om deze belangrijke gesprekken volgende week verder te zetten in Washington', verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op Twitter, zonder details te geven over de inhoud van de gesprekken.

De twee grootmachten voeren al maanden lastige onderhandelingen over een akkoord dat voor de Verenigde Staten moet leiden tot een verlaging van hun grote handelsoverschot. Ze vragen ook dat China structurele hervormingen doorvoert die zorgen voor een gelijke behandeling van buitenlandse investeerders.

De administratie van president Trump hoopt ook om de verschillen weg te werken over de strategie 'Made in China 2025'. Die is erop gericht om China een dominante positie te geven op het gebied van belangrijke technologieën. 'Er is al vooruitgang geboekt, maar er blijft nog een enorme hoeveelheid werk liggen' om tot een compromis te komen, verklaarde een woordvoerder van het Chinese ministerie voor Handel, Gao Feng, donderdag.

Washington lijkt daarvoor de tijd te willen nemen. 'We komen dichterbij (tot een overeenkomst) maar we zijn er nog niet', verklaarde Larry Kudlow, een van de belangrijkste economische adviseurs van Trump. 'Dat is geen kwestie van tijd, maar een kwestie van beleid en implementatie.' Hij voegde er nog aan toe dat Washington de tijd heeft om 'enkele weken of enkele maanden te wachten'.