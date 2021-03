Het Pentagon heeft daarvoor een verzoek van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken goedgekeurd, meldt de zender CNN. Aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten blijven onbegeleide kinderen toestromen.

Op de basis San Antonio-Lackland zullen de kinderen verblijven in een leegstaande slaapzaal. Op Fort Bliss zal tijdelijk onderdak worden opgericht op een stuk braakliggend terrein, zei Pentagon-woordvoerder John Kirby. Beide bases liggen in de staat Texas. Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken zal onmiddellijk toegang krijgen tot de locaties en verantwoordelijk blijven voor het welzijn van en steun aan de kinderen, aldus Kirby.

De Amerikaanse wet vereist dat kinderen die aan de grens worden opgepakt, binnen de 72 uur worden overgedragen aan het ministerie. Door beperkingen door de coronapandemie en de snelle toestroom, zoeken de autoriteiten gepaste opvangplaatsen voor de onbegeleide minderjarigen. De douanediensten sloten tussen 28 februari en 20 maart meer dan 11.000 onbegeleide kinderen op, zo blijkt uit voorlopige regeringsdata die CNN kon inzien.

Volgens cijfers van zondag, zitten nog steeds 822 kinderen in faciliteiten van de douane, die lijken op gevangenissen. Gemiddeld brengt een kind er ongeveer 130 uur door, meer dan de wettelijke limiet van 72 uur.

Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, zei eerder al dat president Joe Biden de omstandigheden niet als aanvaardbaar beschouwt. De regering werkt aan oplossingen, zei ze.

De twee legerbases zullen de kinderen opvangen zodra de voorbereidingen afgerond zijn, aldus nog Kirby. De regeling zal volgens hem geen negatieve impact hebben op de militaire activiteiten.

