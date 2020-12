De 25 grootste wapenhandelaars ter wereld zagen hun omzet het voorbije jaar opnieuw met 8,5 procent stijgen, zo blijkt uit het nieuwste rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), een onafhankelijk instituut gevestigd in Zweden. Eén land leidt met een ruime voorsprong: de Verenigde Staten.

De wereldwijde uitgaven voor wapens en defensiematerieel bleef het afgelopen jaar groeien. Het internationale vredesonderzoeksinstituut Sipri raamt de totale omzet van de 25 grootste defensiebedrijven in 2019 op 361 miljard dollar (bijna 300 miljard euro). Dat is 8,5 procent meer dan een jaar eerder, zo staat in het rapport dat in Stockholm werd vrijgegeven. De inflatie is verrekend in de cijfers - de stijging met 8,5 procent os de reële stijging .

De belangrijkste wapenhandelaar blijft veruit de Verenigde Staten. De twaalf Amerikaanse bedrijven die in de ranglijst zijn opgenomen, vertegenwoordigen 61 procent van de omzet wereldwijd. De vijf grootste wapenfabrikanten, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon en General Dynamics, haalden een omzet van 166 miljard dollar (zo'n 136 miljard euro) uit wapentransacties. Koploper Lockheed Martin haalde 53,23 miljard dollar uit verkoop van wapens binnen. Wapens maken 89 procent uit van de totale omzet van het bedrijf.

China volgt op de tweede plaats in de wereldwijde wapenhandel met 16 procent. De vier door Sipri genoteerde Chinese bedrijven zagen hun omzet toenemen met 4,8 procent in één jaar.

Terugval in Rusland

Rusland staat op de derde plaats op de wereldranglijst met een aandeel van 3,9 procent. De sancties na het Oekraïne-conflict en de bezetting van het Krim-schiereiland hebben de expertmogelijkheden voor Russische wapenproducenten beperkt. De inkomsten van de twee beursgenoteerde ondernemingen daalden in totaal met 634 miljoen dollar (522 miljoen euro). Een derde Russische producent viel uit de top 25. Vanwege de economische situatie is de modernisering van het Rode Leger vertraagd.

De zes grootste West-Europese defensiebedrijven waren samen goed voor 18 procent van de wapenverkoop. Het grootste Duitse wapenbedrijf Rheinmetall zag zijn omzet met 4 procent stijgen tot 3,9 miljard dollar (3,2 miljard euro).

Het Belgische FN zit niet in de top-25.

Voor het eerst duikt een bedrijf uit het Midden-Oosten in de lijst op. Het gaat om het bedrijf EDGE, een samensmelting van kleinere wapenproducenten, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit bedrijf komt uit op de 22ste plaats, met 1,3 procent van de omzet van de top-25.

