Olietapijt in Golf van Biskaje na schipbreuk containerschip

Een speciaal schip voor de bestrijding van zeeverontreiniging wordt donderdagvoormiddag verwacht, zegt de bevoegde maritieme prefectuur in Brest woensdagavond. Ook het Europese Agentschap voor de Maritieme Veiligheid wordt ingeschakeld.

De olievlek is ongeveer tien kilometer lang en één kilometer breed, zegt de prefectuur. Er is veel beweging in het water: golven reiken tot zes meter hoogte.

De Grande America, die uit het Duitse Hamburg komt en onder de Italiaanse vlag vaart, vatte dinsdag vuur ongeveer 330 kilometer voor de Franse kust in de Golf van Biskaje. Het schip heeft gevaarlijke goederen aan boord. De inhoud van 45 containers wordt beschouwd als gevaarlijk, deelde de maritieme prefectuur eerder mee. Ook heeft de Grande America ongeveer 2.200 ton ruwe olie aan boord, zegt nieuwszender France Info.

Het 214 meter lange schip, dat ook ongeveer 2.000 voertuigen transporteert, maakte recent zwaar slagzij. Milieuminister François de Rugy waarschuwde al na het ongeluk voor mogelijke olievervuiling. De prefectuur zegt dat er 27 opvarenden waren aan boord van het schip. Zij zijn door het Britse marineschip HMS Argyll gered.

Het schip was op weg naar Casablanca in Marokko.