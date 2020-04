Shell scherpt zijn eigen klimaatdoelstellingen aan. Het Nederlands-Britse olie- en gasconcern wil uiterlijk in 2050, maar eerder als dat kan, de uitstoot van zijn eigen productieketen per saldo op nul krijgen. Ook nu de coronacrisis voor acute problemen zorgt, wil het bedrijf "de focus houden op de langere termijn", zegt topman Ben van Beurden.

De netto-uitstoot van de producten die Shell aan zijn klanten verkoopt moet in 2035 met 30 procent zijn afgenomen, en in 2050 met 65 procent. Eerder hanteerde het bedrijf voor die jaren doelen van respectievelijk 20 en 50 procent. Verder wil Shell vooral bedrijven en sectoren bedienen die tegen 2050 eveneens klimaatneutraal zijn.

Shell heeft zich verbonden aan de doelstellingen van het Parijse akkoord tegen klimaatverandering dat in 2015 werd gesloten. Landen beloofden toen maatregelen te nemen om de opwarming van de Aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot 1,5 graad. 'De verwachtingen van de samenleving veranderen snel in het debat rond klimaatverandering', aldus Van Beurden. Daarom zal ook Shell volgens hem een versnelling hoger moeten schakelen om zijn uitstoot terug te dringen. 'De samenleving en onze klanten verwachten niets minder van ons.'

Het ambtenarenpensioenfonds ABP, dat Shell samen met andere institutionele beleggers al langer aanspoort tot verduurzaming, is blij met de aankondiging. 'We waarderen het dat Shell zijn ambities regelmatig evalueert en nu aanscherpt', zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann. Zij wijst erop dat Shell een voorbeeldfunctie heeft in de branche. 'Wij hopen dat deze aankondiging ook nu weer een domino-effect zal hebben. Als verantwoorde belegger en kritische aandeelhouder van Shell en andere olie- en gasmaatschappijen zullen wij dit nauwlettend blijven volgen.'

