Oekraïne wil op een redelijke manier behandeld worden door de Verenigde Staten. Dat heeft vicepremier Dmytro Kuleba vrijdag gezegd tijdens een bezoek aan Washington.

Het was het eerste bezoek van een Oekraïense hoge verantwoordelijke aan de VS sinds bekend raakte dat president Donald Trump aan zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski aan de telefoon had gevraagd om een onderzoek te starten naar de zoon van Joe Biden in ruil voor militaire steun.

Kuleba had geen ontmoetingen met Amerikaanse verantwoordelijken van het hoogste niveau, en gaf ook aan dat de impeachmentprocedure - die werd opgestart naar aanleiding van het telefoontje met Zelenski - tijdens het bezoek niet werd aangehaald. 'Niemand heeft me erover aangesproken en zoals u zich wel kunt voorstellen, heb ik dat ook niet gedaan', zei hij aan journalisten.

'Alles wat we vragen aan onze collega's van de Amerikaanse administratie is om op een redelijke manier behandeld te worden', zei hij nog. 'We willen niet worden vernederd of bekritiseerd. We willen simpelweg dat er een eerlijk en evenwichtig beeld van Oekraïne wordt geschapen.'

De vicepremier drukte ook zijn appreciatie uit over de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over sancties tegen de Russische pijpleiding Nord Stream 2. Door die pijpleiding zou Russisch aardgas niet langer alleen via Oekraïne moeten passeren, waardoor het land inkomsten misloopt.

'Het gaat niet alleen over Oekraïne, maar over een veel grotere kwestie. Over het strategisch evenwicht in Europa, over de energiezekerheid in Europa', zei Kuleba. Hij riep president Trump en de Senaat dan ook op om de sancties die het Huis heeft gestemd te ratificeren.