Een Boeing 737 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij is woensdag na het opstijgen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gecrasht. Er zijn geen overlevenden.

Op het vliegtuig van Ukraine Airlines waren 167 passagiers en 9 bemanningsleden. Het toestel was op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens het Iraanse persagentschap Isna is een technisch probleem de oorzaak van de crash.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran te maken hebben met het voorval. De eerste beelden die een Iraanse BBC-correspondent heeft verpsreid, lijken aan te geven dat het vliegtuig al vuur heeft gevat nog voor het neerstortte.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Het gaat om een Boeing 737-800, niet om de 737 MAX, waarvan er vorig jaar twee gecrasht zijn, met 346 doden tot gevolg. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen.

Kort voor de crash had de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman, Irak en Iran. Dit in verband met de Iraanse aanval op twee militaire basissen in Irak.

Op het vliegtuig van Ukraine Airlines waren 167 passagiers en 9 bemanningsleden. Het toestel was op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens het Iraanse persagentschap Isna is een technisch probleem de oorzaak van de crash. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran te maken hebben met het voorval. De eerste beelden die een Iraanse BBC-correspondent heeft verpsreid, lijken aan te geven dat het vliegtuig al vuur heeft gevat nog voor het neerstortte. Het gaat om een Boeing 737-800, niet om de 737 MAX, waarvan er vorig jaar twee gecrasht zijn, met 346 doden tot gevolg. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen.Kort voor de crash had de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman, Irak en Iran. Dit in verband met de Iraanse aanval op twee militaire basissen in Irak.