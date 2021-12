De onderhandelingen om het nucleaire akkoord met Iran te redden gaan maandag weer van start, na een korte kerstpauze. De onderhandelaars gaan op zoek naar een manier om Iran en de Verenigde Staten terug naar hun deal uit 2015 te leiden.

Diplomaten uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China zijn aan zet om in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran. Westerse diplomaten menen echter dat de gesprekken binnen een paar weken al moeten leiden tot een doorbraak, voor de steeds groter wordende nucleaire knowhow van Iran de gesprekken irrelevant maakt. Washington overweegt verdere sancties als de onderhandelingen in Wenen onsuccesvol blijken.

De vorige onderhandelingsronde eindigde midden december zonder substantiële vooruitgang. De Joint Comprehensive Plan of Action uit 2015 perkte het Iraanse nucleaire programma drastisch in ruil voor verlichting van de economische sancties.

De Verenigde Staten trokken zich in 2018 onder voormalig president Donald Trump uit het akkoord en legden Iran opnieuw sancties op. Iran reageerde door verschillende nucleaire afspraken, die de ontwikkeling van nucleaire wapens moesten tegenhouden, te verbreken.

