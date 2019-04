Notre-Dame: Macron stelt langverwachte reactie op 'Gele Hesjes' uit

De Franse president Emmanuel Macron heeft wegens de verwoestende brand in de Notre-Dame van Parijs zijn woensdag geplande persconferentie over de hervormingen na de 'Nationale Debatten' afgelast. 'Het is noodzakelijk om tijd en aandacht te respecteren en op dit ogenblik van grote nationale emotie de nodige verantwoordelijkheid te nemen', deelde het Élysée dinsdag als motivering mee.

Macron wilde op de persconferentie eigenlijk zijn maatregelen gedetailleerd toelichten om de crisis rond de 'Gele Hesjes' te beteugelen. Een voor maandagavond geplande televisietoespraak had hij wegens de brand ook al moeten afzeggen. De reddingsoperatie voor het wereldbderoemde Parijse monument krijgt nu prioriteit. Macron wil dinsdagnamiddag met paus Franciscus over de brand in de kathedraal overleggen, aldus nog het presidentieel paleis. Hij had in de loop van de voor- en namiddag al vele steunbetuigingen ontvangen uit binnen- en buitenland. Lees ook: Na de opstand van de gele hesjes: 'Macron kan niet anders dan doorgaan met hervormen'