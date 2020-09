De Noorse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een van de daders te zijn van de aanslag in de Rue des Rosiers, waarbij in 1982 in een joodse wijk van Parijs zes doden en 22 gewonden vielen.

Frankrijk vraagt al jaren om de uitlevering van Walid Abdulrahman Abou Zayed, die sinds 1991 in Noorwegen verblijft. In het verleden ontkende hij steeds elke betrokkenheid bij de aanslag, die werd toegeschreven aan de Palestijnse groep Fatah-Revolutionaire Raad (FRC) van 'Abu Nidal'.

Zonder de identiteit van de verdachte te geven, zei de Noorse antiterrorismepolitie (PST) woensdag een arrestatie te hebben verricht in verband met de zaak.

'Er is een uitleveringsverzoek gedaan door de Franse autoriteiten. Dit zal zorgvuldig worden onderzocht om te zien of aan de voorwaarden is voldaan', zei een woordvoerster van de politie.

De man van in de zestig, nu genaturaliseerd tot Noor, ontkent zijn betrokkenheid en zegt dat 'er een fout is gemaakt met de persoon'.

'Mijn man heeft nog nooit iemand vermoord. Hij is nog nooit in Frankrijk geweest', zei zijn vrouw tegen persbureau AFP in 2015, in reactie op een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door Frankrijk.

